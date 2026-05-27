Il Leudo “Zigoela” torna in mare lungo le rotte della cooperazione mediterranea

27 Maggio 2026

di Giulia Rago

Il 28 maggio dalla Gallinara salpa “Il Leudo racconta”, iniziativa itinerante dedicata ai progetti di cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo che collegherà Liguria, Toscana e Corsica attraverso un viaggio tra mare, territori e sostenibilità.

Un viaggio all’insegna della cooperazione transfrontaliera e della tradizione. È quello che compirà il leudo, la storica imbarcazione, manifesto degli scambi commerciali che venivano effettuati nel Mar Ligure, che partirà il 28 maggio dall’Isola Gallinara e arriverà il 17 giugno a Bastia. Nel mezzo le tappe di Bergeggi, Genova, Santa Margherita Ligure, Portofino, La Spezia, Portovenere, Lerici, Cinque Terre e Massa. Questo l’itinerario de “Il Leudo racconta”, l’iniziativa comunitaria che ha l’obiettivo di sensibilizzare i territori su argomenti di comune interesse, raccontando le attività portate avanti da Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Costa Azzurra nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo.

Si parte da Albenga, all’Isola Gallinara, giovedì 28 maggio con CAMBIO VIA PRO e INN-PRATICA, progetti legati alla biodiversità e all’innovazione in ambito agricolo. Venerdì 29 maggio l’imbarcazione approderà all’Isola di Bergeggi per NEPTUNE EVOLUTION, il network con cui si sta monitorando e valorizzando il patrimonio sommerso anche con strumenti di tecnologia avanzata (come i visori 3D).

Dal 3 al 5 giugno sarà la volta di Genova, nell’area del Porto Antico, con approfondimenti che toccheranno, con la collaborazione del Genova Blue District nell’ambito del Festival Blue, i temi dell’inquinamento acustico e dell’aria nelle città portuali (CLASTER – AIRLABÒ), il riuso dei rifiuti elettronici (VALOR), le macro-plastiche disperse in mare (EPIC), la subacquea scientifica e industriale (FABIS), il turismo esperienziale e sostenibile (EDA-Z), la sicurezza della navigazione (JASON) e i rischi alla presenza di grandi cetacei o fenomeni meteo-marini poco prevedibili (SEASTEMAR), il rilancio della piccola pesca (CORE), il riciclo di rifiuti e scarti ittici (PRISMAMED2), l’erosione costiera (AMMIRARE) e la protezione della biodiversità (TALASSA). Il leudo si sposterà poi sabato 6 giugno a Santa Margherita Ligure e all’Area Marina Protetta di Portofino, lunedì 8 giugno alla Spezia, mercoledì 10 giugno a Lerici e giovedì 11 giugno all’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Per approdare, infine, a Massa (12 e 13 giugno) e a Bastia (dal 15 al 17 giugno).

“Un’occasione per raccontare, anche attraverso la bellezza di una storica imbarcazione tipicamente ligure che un tempo univa i borghi marinari, l’azione che, come macroregione transfrontaliera dell’alto Tirreno, stiamo mettendo in campo per una crescita condivisa – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana -. I progetti coinvolti hanno permesso di traghettare in Liguria circa 10 milioni di euro con la programmazione 2021-2027 e che, in prospettiva futura, potranno portare importanti benefici economici, ambientali e sociali dei nostri territori”.

“Le tappe del progetto Interreg Marittimo ci permettono di fare un importante focus sul bando che abbiamo lanciato lo scorso gennaio, dedicato alla metodologia turistico-sportiva esperienziale Eda-Z e finanziato con circa 100mila euro – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. I due progetti vincitori dimostrano la nostra volontà di continuare a fare creare reali opportunità di crescita per il nostro territorio grazie allo sport premiando, attraverso il movimento, l’accessibilità delle attività per tutti, la sostenibilità e la consapevolezza ambientale, oltre alla formazione rivolta alle nuove generazioni. Valori fondamentali in un contesto di cooperazione transfrontaliera che contribuisce a creare inclusione sociale, sviluppo economico e promozione del nostro patrimonio locale”.

“Il leudo rappresenta perfettamente la storia e il saper fare dei liguri, popolo di navigatori, commercianti e uomini di mare che nei secoli hanno costruito relazioni, scambi e cultura attraverso il Mediterraneo. Da savonese sono orgoglioso che questo viaggio parta dalla Gallinara e coinvolga il nostro territorio, portando con sé un importante messaggio di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente, della tutela del mare e della valorizzazione dell’ecosistema costiero – racconta l’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti -. Un’iniziativa capace di unire tradizione, identità e cooperazione tra territori che condividono le stesse sfide e lo stesso legame con il mare”.

A questo link il programma delle singole tappe de “Il Leudo racconta”.

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