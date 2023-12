Tradizioni di natalizie in Gallura: un viaggio tra sapori e folklore

Nel cuore della Sardegna, la Gallura si veste di luci, colori e profumi che annunciano l’arrivo del Natale, una festa che qui si celebra con un calore e una passione che rispecchiano l’anima profonda di questa terra. Le tradizioni natalizie galluresi sono un ricco intreccio di folklore, gastronomia e spiritualità, che si manifestano in un caleidoscopio di usanze e sapori unici. La Gallura è una terra di ricche tradizioni legate alla terra, alla produzione propria di prodotti tipici non solo a livello industriale ma anche casalingo. Non è insolito che gli abitanti della Gallura amino produrre vino e prodotti della terra direttamente nelle proprie campagne. Per questo è molto facile trovare nella rimessa degli attrezzi una motosega per potare economica o professionale a seconda del terreno da lavorare. Utile anche per produrre legna da ardere nel camino, per rendere ancora più magico il periodo natalizio.

Attività da non perdere nella Gallura nel periodo natalizio

Il Natale in Gallura si apre con la magica atmosfera dei presepi viventi. In ogni angolo della regione, i villaggi si trasformano in scenari biblici, dove gli abitanti, vestiti con costumi tradizionali, danno vita a scene della Natività. Questi presepi non sono solo rappresentazioni; sono l’espressione viva della fede e della cultura gallurese, un ponte tra passato e presente che incanta grandi e piccini.

Le serate natalizie in Gallura sono allietate dalle melodie delle launeddas, antichi strumenti a fiato che accompagnano i canti tradizionali. Questi canti, noti come “cantos de natale”, sono eseguiti in chiese e piazze, creando un’atmosfera di comunione e festività. Le voci si elevano in armonie che raccontano storie di speranza e gioia, legate indissolubilmente al significato profondo del Natale.

Piatti tipici della tradizione gallurese nel periodo natalizio

Il periodo natalizio gallurese è anche un trionfo di sapori autentici, un vero e proprio viaggio gastronomico che delizia il palato. Tra i piatti tipici non può mancare il “porceddu”, maiale arrosto cotto lentamente su un letto di mirto, che diffonde nell’aria un aroma inconfondibile. Accanto a questo, troviamo i “culurgiones”, deliziosi ravioli ripieni di patate, formaggio e menta, un piatto che racchiude l’essenza della cucina gallurese.

Non meno importanti sono i dolci: i “papassini”, biscotti arricchiti con uvetta e noci, e i “tiliccas”, dolci di pasta sottile ripieni di mandorle e miele, sono solo alcuni esempi delle delizie che adornano le tavole durante le festività.

Le piazze dei paesi galluresi si animano di mercatini natalizi, dove artigiani locali espongono le loro creazioni. Qui, tra un acquisto e l’altro, si può gustare il “vin brulè”, vino caldo speziato, perfetto per riscaldare le fredde serate invernali.

Il culmine delle festività è il Capodanno, celebrato con fuochi d’artificio e brindisi. La notte di San Silvestro in Gallura è un’esplosione di gioia, un momento di condivisione che unisce le comunità in un abbraccio collettivo, augurando prosperità e felicità per l’anno nuovo.

In Gallura, il periodo natalizio non è solo una festa, è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. È un periodo dell’anno in cui la tradizione si fonde con la modernità, creando un’atmosfera unica e indimenticabile. Qui, le antiche usanze si rinnovano di anno in anno, mantenendo viva una cultura ricca e variegata, che fa delle feste invernali in Gallura un momento magico, da vivere e da raccontare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui