L’oroscopo del 2022 in gallurese ed in italiano: cosa ci dicono le stelle

L’oroscopo del 2022.

Con l’inizio dell’anno nuovo tutti si domandano cosa li attenderà, dal campo dei sentimenti a quello del lavoro e della salute. Ecco quindi che una piccola anticipazione la può fornire l’oroscopo, che in base al proprio segno zodiacale, potrà dirci cosa aspettarci per il 2022.

L’oroscopo di lu 2022

A lu princìpiu di l’annu nou, tutti si dummandani cosa l’arà a cumbinà, da li sentimenti a lu trabaddhu a la saluti. Calche cosa pa lu 2022 ci la pò dì l’oroscopo, pa d’ugnunu sicundu lu so’ segnu zodiacale

Ariete

Un anno all’insegna di cambiamenti e nuove proposte, in modo particolare sul mondo del lavoro. Calma e prudenza anche perché sul lato economico ci saranno diversi alti e bassi. Risvolti positivi dal mese di marzo, specialmente da agosto in poi.

Lu Beccu

Arà a esse un annu di cambiamenti e prupposti noi, soprattuttu innantu a lu trabaddhu. Aeti d’aè calma e prudenza palchì v’arani a esse a momenti boni e momenti più mali. Cosi boni in lu mesi di malzu e ancora di più da austu in poi.

Toro.

Il 2022 sarà l’anno delle soddisfazioni, perché specie sul lavoro si raggiungeranno i propri sogni. Attenzione all’autunno, perché alcune collaborazioni potranno concludersi, ma allo stesso tempo si presenteranno delle novità.

Lu Trau

Lu 2022 ar’a esse l’annu di li suddisfazioni: in lu trabaddhu areti a realizzà li ‘ostri disizi. Puniti attinzioni in vagghjmu palchì celti cullaborazìoni arani a cumprì, ma arana d’arrià puru nuittai.

Gemelli.

Dal punto di vista economico ci potranno essere delle incertezze. Anche se i primi mesi dell’anno risulteranno più difficili, le idee, le proposte e le occasioni non mancheranno. Molte soddisfazioni, grazie all’influenza di Venere e Marte, da aprile.

Gemeddhi

In fattu di dinà v’arani a potè esse cosi incelti. Puru siddu li primi mesi di l’annu aran’a esse diffìcili, dapòi idee prupposti e occasioni no arani a mancà. Sutt’a Marte e Venere arani a arrià abbeddhu suddisfatzioni a paltì da lu mesi d’abbrili.

Cancro.

Nuove collaborazioni in arrivo, ma sarà necessario stare attenti. Non sono esclusi problemi legati all’eredità e a problemi di vita quotidiana. Per il 2022 bisognerà cercare di non farsi ostacolare dagli altri. Particolare attenzione per il mese di Febbraio, durante il quale nulla sarà scontato.

Cancro

Noi cullaborazioni arani a arrià, ma areti di sta attenti. Vi poni esse problemi pa l’ereditai e l’intaressu e di la ‘ita di tutti li dì. Pa’ lu 2022, areti di cilcà di no favvi ostaccolà da l’alti. Steti attenti abbeddhu a lu mesi di friaggju, nuddha arà a esse scuntatu.

Leone.

Passioni e progetti che prenderanno il via per il nuovo anno. Nel 2022 ci sarà anche una svolta importante dal punto di vista economico. Durante i primi mesi del nuovo anno bisogna attendere, perché la vera svolta sarà a primavera. Previsti poi diversi viaggi e novità.

Lu Lioni

Passioni e prugetti arani a piddà avviu ill’annu nou. In lu 2022 v’arà a esse impultanti nuittai in fattu di dinà. In li primi mesi di l’annu tocca ambarà, palchì chisti nuittai arani a arrià solu in primmaera. Arani a arrià puru viaggji e nuittai.

Vergine.

Per il 2022 sono previste battaglie per affermare le proprie idee, ma allo stesso tempo sarà un anno favorevole per la propria vita professionale. Il mese di gennaio sarà utile per i cuori solitari, mentre la primavera sarà ottima per le finanze, ma a fine agosto ci saranno dei problemi.

Velghini.

Pa lu 2022 so’ prevvisti gherri pa’ affilmà l’idei ch’aeti, ma arà a esse puru un annu bonu pa lu trabaddhu. Gjinnagju arà a esse bonu pa li cori solittari e la primmaera pa’ li dinà, ma alla fini di lu mesi d’austu v’arani a esse un pocu di problemi.

Bilancia.

Un anno difficile per quanto riguarda il mondo del lavoro. Possibili alcune incertezze dal punto di vista economico. Molto bene invece l’amore, per il quale forse ci sarà l’occasione tanto attesa, prestando attenzione agli aspetti più profondi.

Bilancia

Un annu difficili pa lu trabaddhu. Pussibuli inceltezzi in fattu di dinà. Bè invecci l’amori, palchì v’arà a esse chissa occasioni tantu ambarata, attinzioni a li cosi più profundi.

Scorpione.

In generale l’anno sarà duro, ma l’amore e la fortuna sono favorevoli. Particolare attenzione da marzo ad agosto per delle incertezze economiche. Ci potranno essere delle rinunce che in realtà erano occasioni, questo in modo particolare a marzo con Giove attivo nel segno.

Sculpioni

Arà a esse un annu tostu, ma amori e fultuna arani a esse boni cu’ voi. Feti attinzioni da malzu a austu pa inceltezzi in fattu di dinà. Vi poni esse rinnunzi chi erani parò occasioni, soprattuttu in malzu cun Giove in lu ‘ostru signu.

Sagittario.

Riflessione. Ci saranno infatti dei momenti in cui bisognerà prendersi del tempo, in modo particolare prima di prendere una decisione importante. Il 2022 sarà un anno di cambiamenti e sarà importante far vedere il proprio talento. Grazie alla posizione favorevole di Giove, da maggio ci saranno novità importanti.

Saggitariu

Riflessioni. V’arani a esse momenti undi areti di piddhavi lu tempu ‘ostru, primma di piddha dicisiòni impultanti. Lu 2022 arà a esse un annu di cambiamenti e arà a esse impultanti fa idè lu ‘ostru talentu. Grazie alla bona pusizioni di Giove, da malzu v’arani a esse impultanti nuittai.

Capricorno.

Per il 2022 sarà importante dedicarsi alla propria famiglia. In generale durante l’anno la vita sembrerà prendere una direzione diversa. Gennaio inizia bene grazie all’influenza di Venere e Sole, mentre a marzo con Venere e Marte sarà il mese delle occasioni. Da dicembre, poi, tutto tornerà come prima.

Capricorno

Pa lu 2022 arà a esse impultanti didicassi alla familia. In tuttu l’annu v’arà a parì chi la ita sia piddhendi una direzioni diffarenti. Gjinnaiu arà a cumincià bè gratzie a Venere e a lu Soli, ma in malzu cun Venere e Marte v’arani a esse occasioni. Da lu mesi di Natali, dapoi, tuttu arà a turra comme primma.

Acquario.

L’anno in arrivo sarà uno dei migliori. Un 2022 nel segno della maturazione e dell’evoluzione, sia per il lavoro, le finanze che per quanto riguarda l’amore, per il quale sarà possibile un cambiamento improvviso. Possibili rinunce in ambito familiare.

Acquariu

L’annu chi è arriendi arà a esse unu di li meddhu. Un 2022 di maturatzioni e evolutzioni, pa lu trabaddhu, li dinà e pa l’amori, vi potarà esse un cambiu improvvisu. Forsi areti di rinnunzià a calche cosa in la familia.

Pesci.

Ottime prospettive per quanto riguarda la famiglia e il lavoro. Nel mese di gennaio ci potrebbero essere incontri che potranno diventare passioni ad aprile. Se ad agosto ci potrebbero essere dei rallentamenti, le occasioni comunque non mancheranno, in modo particolare nel mese di ottobre

Pesci

Boni prospettivi pa la familia e lu trabaddhu. In lu mesi di gjinnaiu areti a imbiccà sittuatzioni chi poni divintà passiòni in lu mesi di abrli. Siddhu in austu v’arani a potè esse freni e intoppi, l’occasiòni no arani a mancà lu mattessi, ancora di più in lu mesi d’ottobre.