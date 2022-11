Attrezzature fitness: i migliori da provare (anche in casa)

Cercare e trovare le migliori attrezzature sportive per casa è un qualcosa che richiede un bel po’ di tempo. In primis perché bisogna capire quali effettivamente sono utili in quel momento e, successivamente, comprendere se si ha lo spazio a sufficienza.

Non bisogna guardare solo al prezzo poiché, proprio per quanto riguarda le attrezzature fitness non bisogna puntare al risparmio considerando che un esercizio svolto in maniera sbagliata non solo è inutile ai fini dello sviluppo muscolare ma può essere persino dannoso.

Ecco, comunque, quali sono le migliori attrezzature da poter provare anche in casa.

La panca multifunzione

Con la coperta corta da parte dello Stato che spesso non ha la possibilità di incrementare gli aiuti alle famiglie, è necessario risparmiare il più possibile. In questi casi può essere molto utile acquistare delle attrezzature fitness che permettano di allenare più muscoli.

Tra queste, sicuramente quella più utile è la panca multifunzione. Si può aprire un vero e proprio mondo perché, se vogliamo andare a scoprire il significato di questa parola, per ‘panca multifunzione’ si intende un macchinario che abbia al suo interno più strumenti. E che, come detto, permettono di allenare più muscoli.

Dalle gambe ai bicipiti passando per i tricipiti e i pettorali. Scegliere una panca multifunzione non è semplice perché prima di tutto è importante capire quali muscoli vogliamo allenare in particolar modo. E, soprattutto, se non abbiamo gli attrezzi già per fare alcuni esercizi previsti da questa panca.

Tra i criteri ‘oggettivi’, però, ci sono sicuramente la possibilità di poter posizionare la panca multifunzione in inclinazioni e angolazioni diverse.Preferibilmente le trazioni devono essere eseguite al cavo.

Dischi o manubri?

La scelta tra dischi e manubri divide il mondo delle palestre. Sicuramente, i dischi sono più flessibili e permettono di caricare una quantità di peso diversa a seconda dell’intensità dell’allenamento. Però, manubri e dischi sono intrecciati poiché i primi devono essere componibili con i secondi.

Da considerare, inoltre, anche il tipo di bilanciere che si ha a disposizione e solo in quel caso si può capire quali dischi acquistare. I dischi, comunque, non hanno tutti la forma circolare che siamo abituati a vedere ma i più innovativi hanno anche una sorta di impugnatura per poter essere abbastanza comodi.

Occhio anche al rivestimento: se è gommato, si evitano dei danni qualora il disco dovesse cadere a terra. Se proprio si vuole esagerare, da valutare anche l’opzione bumpers che sono, però, adatti a chi è già particolarmente in forma e deve eseguire degli esercizi molto pesanti, come lo strappo e lancio. Di solito sono anche abbastanza grandi.

I bilancieri

I benefici nel fare attività fisica sono evidenti a tutti. E, proprio per questo, è importante non perdere di vista neppure un dettaglio. Tra le attrezzature fitness da provare c’è sicuramente tutto ciò che riguarda i bilancieri, vero e proprio punto di forza di qualsiasi palestra fatta in casa.

Infatti, se sono di buona qualità non hanno nulla da invidiare a quelle delle più comuni palestre (a meno che non si stia parlando di palestre ultra professionali dall’abbonamento molto costoso). La scelta dei bilancieri dipende molte volte anche dal tipo di allenamento.

Se stiamo parlando di un allenamento blando, non c’è bisogno di un bilanciere da esperto e, quindi, può anche non contenere i dischi bumpers di cui parlavamo sopra. In caso contrario, invece, è necessario munirsi di un bilanciere che possa anche supportare questo tipo di dischi.

Il vantaggio dei bilancieri è il fatto che permette di fare esercizi che possono coinvolgere tutti i tipi di muscoli, eseguendo quegli esercizi che molte volte sono fondamentali per dare una certa tonicità al fisico. Infatti, i bilancieri di una qualità buona riescono a far fare alla persona anche esercizi un po’ più complessi grazie ai vari complessi multiarticolari.

Si tratta di una serie di ingranaggi che, uniti l’un l’altro, consentono ad esempio di fare squat ma anche distensione su panca. Per intenderci, esercizi complessi e diversi tra loro. Una opportunità da non sottovalutare perché, come detto, quando si acquistano prodotti del genere il prezzo è solo una delle variabili da tenere in considerazioni. E, sicuramente, non è certo la più importante in questo ambito.