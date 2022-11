Rubati numerosi account Instagram in Sardegna.

Anche in Sardegna, così come nel resto del mondo, è stata rilevata nelle ultime ore una campagna mirata al furto degli account Instagram. L’utente viene invitato a fornire informazioni personali, come password o dati bancari, al fine di installare software dannosi. A lanciare l’allerta è il Csirt, istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Come avviene la truffa dell’account Instagram.

Lo scrittore resetta le credenziali Instagram prevedendo l’arrivo di un link usa e getta per accedere all’account. Successivamente contatta la vittima, attraverso la chat, chiedendo il link necessario per accedere al profilo e quindi sottrarlo all’incauto. In queste ore in provincia di Sassari, come nel Nuorese, e nel resto del mondo, sono centinaia gli account rubati e pressoché irrecuperabili.

Alcune semplici raccomandazioni da adottare.

La raccomandazione è quella di non inviare codici ricevuti sui dispositivi, soprattutto quando non si conoscono le persone. O quando si hanno dubbi. Qualora ciò avvenisse, è fondamentale informare i propri contatti dei rischi per evitare il dilagare della truffa. Buona norma, infine, sarebbe l’attivazione dell’autenticazione a due fattori, richiesta ogni volta che viene effettuato l’accesso da un dispositivo non riconosciuto.

