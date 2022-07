Il secondo bonus 200 euro potrebbe saltare, i motivi

Molti italiani non hanno ancora percepito nemmeno il primo bonus 200 euro.

La caduta del governo Draghi e lo scioglimento delle Camere comporterà un ridimensionamento del dl Aiuti bis, atteso per la prima settimana di agosto. Il governo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e dovrebbe prorogare il bonus 200 euro anche per il mese di agosto, anche se Brunetta pensa si sostituire la misura con il taglio dell’Iva su alcuni beni di largo di consumo.

Non è certo, quindi, che l’indennità una tantum che arriverà nelle buste paga di luglio – e quindi per i dipendenti privati ad agosto – a oltre 30 milioni di italiani, sarà rinnovata per un altro mese. La misura ha un costo per le casse dello stato di 6,8 miliardi di euro, non ancora calcolato quale potrebbe essere il costo dell’eventuale taglio dell’Iva.