Degustazioni, conferenze ed eventi: a Olbia l’edizione di Bentornato Vermentino

Gli appuntamenti.

Il 18, 19, 20 ottobre a Olbia sarà il momento per l‘edizione di Benvenuto Vermentino, la manifestazione promozionale del Vermentino di “Gallura Docg”, “di Sardegna”, Liguria, Toscana ed altri Vermentini internazionali (Corsica, Sud Africa, Provenza).

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari Nord Sardegna, attraverso l’ Azienda Speciale Promocamera, insieme ai partner Consorzio del Vermentino di Gallura Docg, Confcommercio, Associazione Italiana Sommelier e con il patrocinio del Comune di Olbia.

L’iniziativa, riveste per il nostro sistema economico produttivo una significativa valenza strategica in quanto il Vermentino, nella sua duplice denominazione “di Gallura DOCG” e “di Sardegna”, rappresenta un’eccellenza tra le produzioni locali ed un solido fattore di crescita economica e sviluppo turistico del territorio del Nord Sardegna nel suo complesso, e della Gallura in modo particolare.

L’edizione di quest’anno è particolarmente ricca di appuntamenti: Degustazione tecnica, Wine Digital Conference, Vermentino Shopping Night, Degustazione Enogastronomica.

Sarà presentato anche il Premio Enoletterario Vermentino, giunto alla sua terza edizione, cui hanno preso parte ben 29 autori e 27 case editrici da tutta Italia.

