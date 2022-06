Dettori Market e la nuova scommessa sul vino.

La famiglia Dettori, proprietaria dei Dettori Market sbarca sul mercato enologico, con il primo vino prodotto e distribuito in esclusiva negli omonimi supermercati della Gallura, soprattutto lungo la costa nord-est, da Budoni a Santa Teresa. Il primo vino che Dettori lancia sul mercato è “Mammai”, un Cannonau Riserva 2018 DOC. Il vino verrà commercializzato in un’edizione limitata di mille bottiglie numerate con un’etichetta di pregio firmata dall’artista di Aggius Simone Sanna.

“Mammai” era un titolo che veniva dato in Gallura alle donne di riguardo, in segno di rispetto. “L’immagine in etichetta – spiega l’artista Simone Sanna – rappresenta una donna con abiti galluresi e dallo sguardo fiero, un omaggio alla Gallura e a tutte le donne“. “L’abito – specifica – è ispirato a quello di Aggius, ma in realtà vuole rappresentare tutta la Gallura”.