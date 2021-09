Minestra di ceci e finocchi, un primo piatto rustico e gustoso

La ricetta della minestra di ceci e finocchi.

La minestra di ceci con finocchi è un primo piatto rustico che necessita di pochi e facili passaggi. Preparatela quando avete voglia di una ricetta semplice, ma gustosa. È anche salutare perché ricca di vitamine, proteine vegetali e sali minerali molto importanti per il nostro organismo.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

400 grammi di ceci

200 grammi di pasta secca , piccola

, piccola 1 mazzetto di finocchietti selvatici

selvatici 1 dl di olio di oliva

di oliva 1 cipolla tritata

tritata 200 grammi di pomodori (privati della pelle, dei semi e dell’acqua di vegetazione)

(privati della pelle, dei semi e dell’acqua di vegetazione) sale

pepe

La ricetta.

Mettete a mollo in acqua salata i ceci, per almeno 24 ore, meglio qualche ora in più. Dopo averli puliti e risciacquati, togliete la pellicina aiutandovi con il dorso di una grattugia; quindi, fateli cuocere in una pentola, con un litro e mezzo di acqua salata.

Circa a metà cottura, aggiungete i finocchietti selvatici, precedentemente puliti e tagliati, almeno in tre parti. Intanto, a parte, soffriggete nell’olio il trito di cipolla; appena questa è dorata, versatevi la polpa dei pomodori passata al setaccio, regolate di sale e pepe e fate asciugare.

Unite il sugo ai ceci, mescolate più volte e, appena ritorna il bollore, cuocetevi la pasta. Dopo circa 10 minuti, spegnete la fiamma e lasciate che la minestra riposi e s’addensi. Servitela calda o tiepida, a piacere.

