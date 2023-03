I cani al mare a Caprera.

L’amministrazione comunale di La Maddalena sostiene la gestione della spiaggia attrezzata per i cani a Caprera, affidata all’associazione Giuseppe Garibaldi. Il comune ha destinato un fondo di 13mila euro per finanziare il servizio di gestione della spiaggia, che sarà attivo da metà giugno a fine settembre.

L’associazione, che detiene la concessione demaniale marittima per un’area di circa 500 metri quadri, potrà utilizzare i fondi per pagare il canone richiesto dalla Regione. Inizialmente, il Comune fornirà una tranche di 3.500 euro per garantire l’attivazione del servizio.

La spiaggia per cani a Caprera è un’importante attrazione turistica per gli amanti degli animali e rappresenta un’opportunità per gli amici a quattro zampe di trascorrere una giornata al mare in tutta sicurezza e comodità.

