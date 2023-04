La statua che ricorda la tragedia

Una statua sottomarina in bronzo per ricordare l’affondamento del Trieste il 10 aprile 1943 sarà collocato a 15 metri di profondità e raffigurerà un angelo di oltre due metri. È l’idea progettuale del sindaco di La Maddalena Fabio Lai e del Sindaco di Palau Francesco Manna messa in atto tramite un protocollo firmato a novembre e che diventerà realtà questo 27 aprile.

Un bellissimo angelo dai lineamenti femminili con sguardo rivolto verso il cielo disegnato da una artista maddalenina ispiratasi ad una ragazza isolana. “Un’opera eterna – secondo il sindaco Fabio Lai – che attirerà sempre più visitatori appassionati del turismo subacqueo. Un bellissimo monumento nato da una collaborazione fra Palau e Maddalena senza precedenti, secondo il sindaco Manna, non vi è il minimo dubbio che l’idea delle amministrazioni sarà un forte attrattore turistico. Un bellissimo monumento collocato sul fondo del mare che regala uno dei paesaggi naturalistici più belli del mondo. La proposta progettuale è stata accolta con favore da tantissimi cittadini entusiasti e soprattutto dagli operatori diving”.

