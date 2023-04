La Maddalena e Palau e gli 80 anni dell’incrociatore Trieste

Ottant’anni dopo l’affondamento dell’incrociatore Trieste i sindaci di La Maddalena e Palau poseranno un monumento in mare. Il 10 aprile 1943 le bombe Usa fecero affondare la nave nella rada di Mezzo Schifo, davanti all’attuale Porto Rafael. Nella battaglia che seguì l’attacco trovarono la morte quattro ufficiali, sei sottufficiali e sessantasette tra sottocapi e comuni.

Le due amministrazioni comunali quest’anno uniscono le forze per una celebrazione condivisa. Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, e quello di Palau, Francesco Manna, hanno pubblicato un video in cui annunciano la posa di una statua subacquea. Un angelo che guarda verso la superficie e un’ancora, compongono il monumento realizzato da un’artista maddalenina, Annalisa Pes del Gattomatto tattoo studio. Isolana anche la modella a cui si è ispirata per la realizzazione.

I due primi cittadini svelano anche la data dell’inaugurazione, il 27 aprile 2023. “Un’opera eterna. Un angelo di bronzo nel fondo del mare in ricordo dei caduti del Trieste – spiega il sindaco di La Maddalena Fabio Lai -. Disegnato da un’artista maddalenina, ispirato da una modella della nostra Città”.

Qui il video dei due sindaci che parlano dell’iniziativa comune:

