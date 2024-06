A La Maddalena già più arrivi del 2023: “Partire bene fa piacere”

Arrivi record a La Maddalena.

La Maddalena a maggio fa il pieno di turisti e numeri record rispetto allo scorso anno. Lo ha fatto sapere l’assessore al turismo del Comune, Gian Vincenzo Belli, nella sua pagina ufficiale sui social, annunciando che a breve ci sarà una app per analizzare i numeri, la nazionalità dei turisti e i luoghi più visitati.

Chi è arrivato a La Maddalena sono sopratutto turisti stranieri, come tedeschi, francesi, spagnoli e anche americano, con un incremento di queste due ultime nazionalità. ”Il turismo sempre più spesso ha necessità di dati e di numeri che possano confermare se le azioni messe in campo negli ultimi anni si possano considerare strategicamente positive o meno – ha dichiarato Belli -. Il mercato dell’ospitalità in Italia è in continua evoluzione e per stare al passo è necessario adattarsi rapidamente. Oggi, dopo la chiusura del mese di maggio facendo una comparazione dei dati dei due vettori impiegati nella tratta La Maddalena-Palau, nel periodo 2023/2024 hanno fatto registrare un incremento di arrivi. L’incremento del mondo delle crociere nel porto di Olbia ha portato diverse migliaia di passeggeri di diverse nazionalità che hanno, in buona parte, scelto le escursioni per La Maddalena”.

L’assessore al Turismo fa sapere che a maggio i turisti si sono recati nell’isola per fare escursioni. ”Oltre che portare ossigeno a fette importanti del nostro comparto produttivo, ci assicura un operazione di marketing di destinazione molto interessante – ha aggiunto -. infatti niente è più efficace del sistema del passa parola per promuovere una destinazione. Chi sbarca sull’isola, oltre che visitarla anche parzialmente, percepisce fascino, unicità, colori e profumi, che non solo si porterà come dolce ricordo, ma le racconterà ad amici e parenti. Inizio Aprile fine Ottobre è possibile”.

A proposito dell’app per misurare i flussi turistici ha dichiarato che: “questo ci consentirà di intraprendere azioni mirate per migliorare la nostra offerta e continuare a scalare la classifica di meta sempre più di destinazione”.

