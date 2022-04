Il riconoscimento per La Maddalena.

La Maddalena riceve una Bandiera Lilla. L’importante riconoscimento per la città è stato concesso grazie alle recenti politiche a favore delle persone diversamente abili.

Uno degli ultimi provvedimenti per rendere l’isola più inclusiva è stata la revisione dei parcheggi, realizzati dal Comune per le persone affette da disabilità. Nel mese di dicembre l’amministrazione comunale ne aveva dedicato 4. Le politiche a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche, infatti, sono uno degli obiettivi dell’ente locale.

“È una grandissima soddisfazione l’assegnazione di questo riconoscimento “Bandiera Lilla” – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Federica Porcu – significa che le azioni che abbiamo messo in campo fin dal primo giorno del nostro mandato, con i numerosi progetti di abbattimento barriere architettoniche e progetti di inclusione, sono servite effettivamente a migliorare l’accessibilità del nostro paese. La collaborazione di tutta l’amministrazione è stata fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo. Non ci fermiamo, la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, tanto è stato fatto e tanto altro ancora bisognerà fare per rendere questo paese veramente accessibile”.

Il progetto Bandiera Lilla nasce nel 2012 per promuovere il turismo delle persone diversamente abili e premia chi ha adempiuto agli obblighi morali ed etici di rendere un luogo accessibile – che si tratti di privati o di enti pubblici – attraverso una diffusione delle loro iniziative e dei loro progetti. Il riconoscimento dura 2 anni e le iscrizioni per partecipare sono sempre aperte. La bandiera lilla viene assegnata dopo verifiche della durata di 2 o 3 anni nei luoghi turistici.

“La bandiera Lilla era uno dei nostri obiettivi del programma elettorale, averla ottenuta è un motivo di grande orgoglio – le parole del consigliere capogruppo Luca Falchi – . Il percorso è stato impegnativo, lastricato di lavori, incontri, programmazione e confronti, ma il duro lavoro paga sempre. Un grazie va agli uffici, sempre presenti e operativi, ai colleghi di maggioranza, in particolare al vicesindaco Porcu che si è battuta in primissima linea”.