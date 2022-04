Addio a Paolo Carboni.

Aggius oggi è in lutto. Il paese ha improvvisamente perso Paolo Carboni, una figura molto nota in paese, che ne ne è andato a 64 anni. Grazie alla sua passione per le escursioni, aveva creato la sua associazione culturale di trekking “Tutt’a Pedi Aggius” ed era un punto di riferimento molto importante nel territorio, grazie al suo impegno a livello turistico.

Grazie a lui, infatti, tantissimi turisti hanno potuto conoscere i sentieri aggiesi e per il borgo e rendere il paese molto importante come attrazione per tantissimi esploratori. Il suo ultimo trekking a Pasquetta, con l’evento “Pasquetta nel Borgo”, dove aveva organizzato il 18 aprile scorso un’escursione nelle campagne del paese. Poi la scomparsa, che ha lasciato un grande vuoto nel territorio. Anche il Comune si è vestito di lutto per annunciare la scomparsa del suo cittadino.