Addio a Elena Canu.

Grande dolore in Gallura per la scomparsa, a 81 anni, di Elena Canu. E’ stata come un faro per il territorio di Golfo Aranci, grazie al suo incarico come volontaria e presidente dell’Avis. Il suo impegno per il prossimo era molto noto in paese, dove tutti ricordano la sua inesauribile generosità.

La sua scomparsa il 25 aprile. Anche l’amministrazione comunale golfarancina la ricorda con affetto. “Perdiamo un pilastro fondamentale dell’associazionismo del nostro paese e una instancabile operatrice di solidarietà – dichiara il sindaco Mario Mulas -. Nella sua carica di volontaria e presidente dell’Avis ha messo a disposizione del prossimo il suo tempo, la sua generosità e le sue risorse. Siamo addolorati ma faremo il possibile per lasciare nel volontariato di Golfo Aranci il segno del passaggio di Elena. Avevamo con lei l’impegno di dare una casa all’AVIS e lo manterremo, non solo l’amministrazione comunale intende dedicare ad Elena quella sede”.