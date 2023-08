La barca rischia di affondare, salvati padre e figlia a Caprera

Salvati padre e figlia a Caprera.

Durante la mattinata del 10 agosto una imbarcazione da diporto, che si trovava in navigazione nei pressi di Cala Garibaldi dell’isola di Caprera, ha iniziato ad imbarcare acqua.

La motovedetta Search and Rescue CP 870 della Capitaneria di Porto di La Maddalena è prontamente intervenuta per assicurarsi delle condizioni di salute degli occupanti, padre e figlia, e con il prezioso supporto del personale e dei mezzi di una locale ditta specializzata in interventi subacquei, ha proceduto a scortare l’unità da diporto fino al cantiere nautico più vicino per i necessari interventi di riparazione.

