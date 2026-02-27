Beccato con l’hashish a La Maddalena, denunciato per spaccio

Un giovane è stato denunciato dai carabinieri a La Maddalena.

Durante la serata del 20 febbraio, a La Maddalena, i carabinieri hanno intensificato le operazioni mirate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai giovani. Nel corso di questi controlli, i militari hanno identificato un giovane di 20 anni residente sull’isola, che, a seguito di perquisizione personale e successiva ispezione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish. La sostanza rinvenuta è stata immediatamente sequestrata a fini probatori, mentre il giovane è stato deferito in stato di libertà, secondo le procedure previste dal codice penale per il possesso e la detenzione di droga a fini di spaccio.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività ordinarie della stazione carabinieri di La Maddalena, volte a garantire una presenza costante sul territorio e a prevenire fenomeni di illegalità, in particolare quelli legati alla diffusione di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno avuto carattere preventivo e repressivo allo stesso tempo, mirando non solo a individuare e sanzionare comportamenti illeciti, ma anche a dissuadere eventuali attività di spaccio e consumo di droga, tutelando così la sicurezza e la tranquillità della comunità locale. L’attività di controllo si configura come parte di un impegno costante dell’Arma nel monitorare il territorio, con l’obiettivo di mantenere l’ordine pubblico e promuovere comportamenti responsabili.

