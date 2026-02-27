Furto di monopattino a Loiri, denunciati ladro e proprietario armato

Il furto di un monopattino a Loiri Porto San Paolo.

Un’indagine avviata a seguito di una denuncia per furto aggravato presentata il 18 febbraio ha portato i carabinieri di Loiri Porto San Paolo, in collaborazione con i colleghi di Golfo Aranci, a denunciare due persone alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per reati connessi allo stesso episodio. L’attività investigativa, condotta con l’obiettivo di ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili, ha permesso di chiarire le dinamiche del furto e di recuperare il bene sottratto.

L’uomo si era appropriato indebitamente di un monopattino elettrico.

Secondo quanto emerso, un uomo di 43 anni residente a Loiri Porto San Paolo è stato ritenuto responsabile di essersi appropriato indebitamente di un monopattino elettrico. Il mezzo, recuperato dai militari dell’Arma, è stato restituito al legittimo proprietario, ponendo fine alla vicenda legata al furto. L’indagine ha incluso accertamenti, raccolta di testimonianze e verifiche sul territorio, consentendo di raccogliere elementi utili a sostenere l’inoltro della segnalazione alla Procura.

Il proprietario del monopattino cercava il ladro con una roncola.

Parallelamente, nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno sorpreso lo stesso proprietario del monopattino mentre circolava nel centro abitato armato di una roncola, presumibilmente nel tentativo di rintracciare l’autore del furto. Anche in questo caso, l’uomo è stato deferito in stato di libertà, con l’accusa di porto abusivo di arma impropria e comportamento pericoloso. L’episodio è stato documentato dagli investigatori, che hanno provveduto a sequestrare l’arma e a formalizzare le contestazioni nei confronti dell’indagato.

