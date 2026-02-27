Nascondeva un coltello, giovane denunciato a La Maddalena

Un giovane è stato denunciato a La Maddalena.

Nella serata del 26 febbraio, il centro abitato di La Maddalena è stato interessato da un’operazione di controllo da parte dei carabinieri, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire episodi di illegalità. Durante le attività di pattugliamento, i militari dell’Arma hanno proceduto a una perquisizione personale lungo via Principe Amedeo, al termine della quale è emerso che un giovane di 22 anni, residente sull’isola, portava con sé un coltello di tipo “pattadese”, lungo complessivamente 17 centimetri, di cui 8 di lama, occultato all’interno di un marsupio. L’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro a fini probatori.

L’azione dei carabinieri per prevenire fenomeni di illegalità.

L’episodio si inserisce all’interno delle operazioni ordinarie della stazione carabinieri di La Maddalena, mirate a mantenere una presenza costante sul territorio e a prevenire fenomeni di illegalità, assicurando così maggiore tranquillità ai cittadini e ai turisti presenti sull’isola. I controlli notturni rappresentano un elemento strategico per individuare comportamenti potenzialmente pericolosi e strumenti che potrebbero essere impiegati in attività illecite, rafforzando la percezione di sicurezza tra la popolazione.

Il giovane dovrà rispondere della detenzione ingiustificata dell’arma.

La denuncia nei confronti del 22enne segue le procedure previste dal codice penale per il possesso ingiustificato di armi bianche, mentre le operazioni hanno permesso di ribadire l’importanza della costante vigilanza sul territorio. L’attenzione dei carabinieri si concentra soprattutto sulle aree centrali e maggiormente frequentate, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e di contrastare comportamenti che possano minacciare l’ordine pubblico.

