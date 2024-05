Tutta la famiglia avrebbe perseguitato la ragazza di Olbia.

Un ragazzo di 18 anni di Olbia avrebbe perseguitato la sua ex, anche lei 18enne di Olbia, aiutato dalla sua intera famiglia di origine. La ragazza sarebbe stata rea di averlo lasciato dopo essere stata fidanzata con lui. Il fatto aveva causato nel diciottenne uno stato di malessere, cosa che la sua famiglia non avrebbe proprio digerito.

Così, secondo l’accusa, la diciottenne sarebbe stata oggetto di una lunga serie di atti persecutori che l’avrebbero spinta a denunciare lo stalking. Tutta la famiglia di Olbia avrebbe perseguitato la ragazza. Una sorella del diciottenne è accusata anche di lesioni personali nei confronti della ragazza. Avendola incontrata per caso, l’avrebbe picchiata. Lo stesso diciottenne dovrà rispondere ai giudici anche di danneggiamento, in quanto avrebbe danneggiato, per sua stessa ammissione fatta alla ragazza, la macchina di un amico di lei. Membri della famiglia avrebbero addirittura seguito la ragazza e il suo amico che, nel tentativo di sfuggire all’inseguimento, si erano recati, sempre inseguiti, presso i carabinieri di Olbia. E davanti a questi avrebbero addirittura ricevuto insulti e minacce di morte.

Come si legge su La Nuova Sardegna, è iniziato nei giorni scorsi il processo, in cui la 18enne, ormai 20enne, si è costituita parte civile.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui