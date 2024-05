Olbia, il comune emana l’ordinanza con le prescrizioni antincendio

In vista dell’estate, le misure antincendio di Olbia: obbligo di interventi di pulizia.

In vista dell’estate il comune di Olbia ha emanato un’ordinanza con numerose regole antincendio. “I proprietari di terreni – si legge nell’ordinanza -, così come i responsabili di cantieri edili e stradali e di strutture turistiche, artigianali e commerciali, devono procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione entro il 31 maggio e, successivamente, ogni qualvolta necessario, fino al 31 ottobre. Si tratta di interventi di fondamentale importanza per eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi e creare, quindi, gravi situazioni di pericolo“.

Ma sono solo alcune delle misure elencate nell’ordinanza emanata dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi per provare a scongiurare il rischio di possibili incendi nel corso dell’estate 2024 ormai alle porte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui