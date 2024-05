Lo storico edificio che ospitò il Gallura è ancora abbandonato.

Dopo la morte di Rita Denza, avvenuta ormai nel lontano 2014, ma l’edificio dell’hotel Gallura, è ancora abbandonato. Rita curava con passione la cucina dell’hotel, era rinomata per la sua ricerca sull’arte culinaria sarda. Aveva fatto diventare i piatti della tradizione sarda pasto dei vacanzieri di lusso.

Nessuno ha pensato di valorizzare l’intero patrimonio identitario e culturale raccolto da Rita. E con il patrimonio ideale anche quello materiale, l’edificio, rischia di andare perduto per sempre.

L’Hotel Gallura.

Lo storico edificio abbandonato al civico 145 di Corso Umberto ha ospitato l’Hotel Gallura. Se qualcuno decidesse di salvarlo dal degrado, sarebbe destinato a tornare ad essere un hotel, dato che il comune di Olbia ha posto un vincolo sulla destinazione d’uso dell’edificio nel 2003. Il fiore all’occhiello dell’hotel era senz’altro il ristorante gestito da Rita Denza, che aveva ereditato la gestione del locale da suo padre Angelo Denza, arrivato a Olbia nel 1932. Fu lui a rinominare l’hotel col nome attuale, dato che prima si chiamava “Pausania”.

Di proprietà della famiglia Nurra, l’hotel nel 2020 era stato acquistato dalla Resort Sardegna, una società legata all’imprenditore Gabriele Volpi, che in quel periodo era diventato proprietario anche l’Arzachena Calcio. Sappiamo tutti come andò a finire con la squadra. La speranza è che le sorti dello storico hotel Gallura siano esattamente opposte. Per il momento nulla si muove.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui