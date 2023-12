La borsa di studio a La Maddalena.

A La Maddalena sono state consegnate nella mattinata di martedì 19 dicembre le borse di studio della Fondazione Onlus Ada Regnoli e Giulio Angiolino. Le borse, destinate ai neodiplomati e agli ex alunni degli indirizzi liceali dell’istituto Garibaldi attualmente iscritti ai corsi di laurea triennale, sono state consegnate nell’ambito di una piccola cerimonia allestita presso la sede di Via Trinità alla quale hanno preso parte, oltre ai vincitori e alle loro famiglie, i docenti membri della Commissione di valutazione e il dirigente scolastico professor Stefano Satta.

Sono stati premiati 8 tra studenti e studentesse con assegni di importo variabile tra i 500 gli 800 euro. Federica Ladu e Valerio Boragine per la categoria neodiplomati; Daniele Moro, Sara Brocca e Nicole Tamponi per la categoria degli universitari al primo anno; Safira Bruni, Francesca De Rosa e Gabriele Cardu per la categoria degli universitari al secondo anno; Astrid Vitiello e Mattia Lai per la categoria degli universitari al terzo anno. A loro, da parte di tutta la scuola, vanno le congratulazioni per il risultato raggiunto e i migliori auguri per una felice prosecuzione del percorso di studi.

