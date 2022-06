Controlli anche a La Maddalena.

Parte anche a La Maddalena l’operazione “Mare Sicuro” della Guardia costiera. Durerà fino al 18 settembre, in linea con le direttive del comando generale del corpo delle capitanerie di porto e sotto il coordinamento della direzione marittima di Olbia, il personale del compartimento marittimo di La Maddalena.

I controlli per la salvaguardia della vita, ambiente e sulla sicurezza della navigazione avverranno a Capo Ferro alla spiaggia di Rena Majori, comprendendo l’ente Parco, l’Area Marina Protetta di Capo Testa – Punta Falcone e la costa dei comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau e Santa Teresa Gallura. Altro aspetto di assoluto rilievo dell’operazione è quello di prevenire gli incidenti in mare, al fine di garantire una serena ed ottimale fruizione collettiva del bene prezioso, nel pieno rispetto dell’ambiente marino e costiero.

Un ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dalla prevenzione e dal contrasto all’abusivismo nel settore dell’uso commerciale delle unità da diporto. In occasione della ripresa delle attività economiche nel settore turistico balneare, per la quale si prevede una domanda di servizi elevata da parte dell’utenza di settore, il compartimento marittimo di La Maddalena ha predisposto una serie di mirati controlli per verificare il rispetto della specifica normativa di sicurezza in materia di locazione e noleggio di unità da

diporto, con particolare attenzione al numero massimo delle persone trasportabili, alle dotazioni di sicurezza, al possesso dei previsti titoli professionali marittimi.

In concomitanza dell’avvio dell’”operazione Mare Sicuro 2022”, il comandante della capitaneria di porto – guardia costiera di La Maddalena – capitano di fregata (CP) Renato Signorini, conferma l’impegno di tutto il Personale Militare e Civile dipendente per far rispettare le norme contenute nella vigente ordinanza di sicurezza balneare, che contiene le regole necessarie per svolgere in sicurezza le attività connesse alla fruizione del mare e raccomanda all’utenza marittima di informarsi sulle norme vigenti in mare e sulle spiagge, consultando le ordinanze ed i regolamenti disponibili presso le concessioni demaniali marittime, le attività commerciali di locazione e noleggio dei natanti da diporto e sui siti internet istituzionali, per una fruizione serena e rispettosa per l’ambiente.