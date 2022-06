Le ricerche di Cristian Sica scomparso da Olbia.

Ancora nessuna traccia di Cristian Sica, il 16enne di Olbia scomparso lo scorso 11 giugno. Il ragazzino sarebbe stato avvistato quest’oggi a Sassari. Un avvistamento che conferma l’allontanamento volontario del giovane, che la sera della scomparsa era stato avvistato nei pressi della stazione ferroviaria.

Il minorenne si trovava in una casa famiglia e ha portato via con sé il cellulare e diversi indumenti. Non si esclude che a Sassari ci possa essere qualcuno che lo protegge. Resta ancora sconosciuto il motivo dell’allontanamento, giustificabile solo con la voglia di indipendenza, come spesso capita ai ragazzi di quella età.

Del suo caso si è occupato mercoledì anche la trasmissione “Chi l’ha visto?“, nella puntata andata in onda su Rai 3. Chiunque ha informazioni può contattare le forze dell’ordine oppure la famiglia al numero 334/8079205.