Conto alla rovescia a La Maddalena per la corsa contro i disturbi alimentari

Come partecipare alla manifestazione contro i disturbi alimentari.

Mancano pochi giorni alla prima edizione della Lilac Fit e Run, la corsa per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare, organizzata a La Maddalena da Sportisola. Le patologie DCA colpiscono migliaia di persone, in particolare adolescenti e giovanissimi, con dati sottostimati a causa della difficoltà di apertura e ricerca di aiuto da parte di chi ne soffre.

In questi casi, l’attività sportiva aiuta, ma a volte è controproducente poiché chi soffre di disturbi alimentari pratica troppo sport e in modo scorretto per inseguire modelli ideali di magrezza. ”Ecco perchè noi di Sportisola, aiutati dallo spettacolare scenario dell’Abbatoggia Village – dichiarano – organizziamo una gara non gara, dove si può correre, camminare, fermarsi a guardare il mare e se, arrivate, primi, non vincete nulla, ma concorrerete all’estrazione di premi e gadgets. Una corsa o camminata in natura con la possibilità di godere di un pranzo nel rinnovato Abbatoggia Village, con vista su una delle spiagge più belle dell’arcipelago maddalenino”.

Con il patrocinio del Comune di La Maddalena, la collaborazione di Asi Sardegna, Abbatoggia Village e la partecipazione straordinaria della instagrammer Luna Pagnin (Spaziolunare), nutrizionista ed influencer doppio appuntamento, sabato 6 maggio dalle ore 15.30 presso l’atrio comunale per conoscere Luna ed il suo approccio social alle persone affette da disturbi alimentari. L’appuntamento proseguirà anche domenica mattina, presso l’Abbatoggia Village per correre e camminare. La partecipazione è gratuita, mentre per chi vorrà godere di un terzo tempo con lo sguardo sul mare cristallino, potrà scegliere l’opzione pacco gara + pranzo a 15 euro. Tutte le info su www.sportisola.it sezione eventi.

