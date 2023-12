Covid, nuove vaccinazioni a La Maddalena: tutte le info

Le vaccinazioni Covid a La Maddalena.

Nella Casa della Comunità situata in località Padule è stata attivata la profilassi vaccinale antiCovid 19. Il Servizio, avviato dal Distretto di La Maddalena in collaborazione con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, è aperto a tutti gli utenti residenti nel Comune di La Maddalena. Per prenotare la vaccinazione i cittadini possono contattare il numero 0789/791235, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì. Successivamente verrà comunicata la data e l’ora della somministrazione della dose di vaccino che sarà effettuata presso la Casa della Comunità.

Una dose di richiamo del vaccino adattato è offerta attivamente alle categorie a maggior rischio: persone di età pari o superiore a 60 anni; ospiti delle strutture per lungodegenti; donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento; operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza; studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione; persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di covid-19 grave.

La vaccinazione è consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. A richiesta è disponibile anche per coloro che non rientrano nelle categorie a rischio. Il richiamo, di norma, ha una valenza di dodici mesi. La dose di richiamo è raccomandata a distanza di sei mesi dall’ultima dose di vaccino anti-covid-19 ricevuta o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo), a prescindere dal numero di dosi ricevute o di diagnosi di infezione. Una singola dose di vaccino adattato è indicata anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario).

