Spaccio di droga, arrestata una coppia: cosa è successo

Gli arresti per spaccio di droga.

In seguito a un’operazione di contrasto ai reati legati agli stupefacenti, la Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 25 anni e una donna di 44, conviventi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, impegnati in attività di sorveglianza nei pressi dell’abitazione della coppia, hanno notato un costante flusso di persone, presumibilmente acquirenti di sostanze illecite. Nel pomeriggio del 20 dicembre, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, durante la quale hanno rinvenuto oltre quattro grammi di cocaina non ancora tagliata, una piccola quantità di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, materiale per confezionare dosi e la somma di 1.045 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illegale.

Sul luogo sono stati identificati anche alcuni clienti che, ignari della presenza degli agenti, stavano per ordinare dosi di droga. Al termine delle operazioni, i due indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. I fatti rilevati dagli investigatori sono stati presentati al giudice per le indagini preliminari, che, nell’udienza del 21 dicembre, ha convalidato la misura precautelare.

