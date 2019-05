I dati della polizia municipale di La Maddalena.

È tempo di dati e statiche per l’attività della polizia municipale di La Maddalena. Nell’ultimo anno i vigili hanno effettuato 2430 sanzioni, di cui “il 65% dei trasgressori sono turisti e il restante 45% sono locali”, afferma il comandante Roberto Poggi. A questi, si aggiungono 42 incidenti stradali rilevati, da imputare principalmente al comportamento trasgressivo dei conducenti.

“Nell’arco dell’anno gli incidenti coinvolgono principalmente cittadini isolani, anche se in alcuni casi riguardano anche i turisti”, commenta il comandante Poggi. Inoltre, oltre ai 42 sinistri, i vigili di La Maddalena hanno effettuato 35 interventi di accertamento per insidie stradali, causati ad esempio da una buca, dall’asfalto sconnesso, dal cedimento di un albero, eccetera.

Significativo anche il dato relativo alle sanzioni al codice della strada, in quanto nel 2018 sono state registrate 500 sanzioni in meno (2430) rispetto alle statistiche del 2017, cioè 2945 sanzioni.

La prossima stagione estiva è alle porte e l’attività di controllo, prevenzione e sicurezza stradale dovrebbe essere alimentata ulteriormente, visto l’incremento esponenziale di persone che si registra a La Maddalena nell’arco della stagione estiva. “I programmi preventivi per l’estate che sta venendo sono legati alle risorse umane che ad oggi sono scarse. E allo stato attuale non so se verranno assunti vigili ausiliari a tempo determinato, che ci consentirebbero di fare la pattuglia fissa sia di mattina che di sera. Con soli cinque vigili in forza al comando, più uno destinato ai controlli commerciali, questo tipo di programma non si può attuare e quindi si seguirà l’emergenza che arriverà prima e una alla volta”, dichiara ancora Poggi.

