Il dibattito sul decoro urbano a La Maddalena.

A La Maddalena si accende il dibattito pubblico sulla gestione dei rifiuti e sui controlli relativi al decoro urbano. A innescare le reazioni della cittadinanza è stata la recente pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, di un avviso ufficiale con cui l’Amministrazione comunale richiama residenti, attività commerciali e visitatori al rigoroso rispetto del Regolamento comunale di igiene urbana.

Nel documento, il Comune sottolinea come il corretto conferimento dei rifiuti, l’osservanza dei giorni e degli orari di esposizione, l’uso appropriato dei contenitori e il divieto di abbandono costituiscano obblighi fondamentali per la tutela ambientale dell’arcipelago. L’ente ha inoltre ricordato l’applicazione di sanzioni amministrative rapportate alla gravità delle infrazioni, che colpiscono tra l’altro l’errata differenziazione, l’esposizione fuori orario e il deposito incontrollato di materiali ingombranti o pericolosi. L’attività di vigilanza e accertamento sul territorio è affidata alla Polizia Locale e alla Compagnia Barracellare, con l’obiettivo dichiarato di promuovere una responsabilità condivisa per mantenere la città pulita e ordinata.

Nonostante l’intento istituzionale di salvaguardare il patrimonio paesaggistico, il comunicato ha sollevato un’ondata di critiche sui social network e nel dibattito cittadino. Una parte consistente dei residenti contesta infatti l’inasprimento della linea sanzionatoria, giudicata eccessivamente punitiva a fronte di un servizio di raccolta definito costoso e spesso carente.

Dalle argomentazioni sollevate dai cittadini emerge innanzitutto il tema dell’equità e dell’accertamento delle responsabilità. Molti residenti segnalano il paradosso vissuto durante i mesi estivi, quando il conferimento illecito nei mastelli privati da parte di terzi non residenti ha causato il mancato ritiro della spazzatura. Questa situazione espone ora i legittimi intestatari dei contenitori al rischio di subire sanzioni amministrative per violazioni commesse da altri. Tutto ciò solleva forti dubbi sulla legittimità degli accertamenti di violazione effettuati in forma differita anziché nell’immediatezza del fatto illecito.

A ciò si affianca la richiesta di reciprocità nel rispetto delle regole previste dal capitolato d’appalto. Diversi utenti puntano il dito contro le modalità operative della raccolta, lamentando che, durante lo svuotamento dei contenitori, residui di carta o altri materiali cadano spesso sul manto stradale senza che gli operatori provvedano alla pulizia immediata prevista dagli obblighi contrattuali. Da qui la critica sulla tempistica dell’avviso comunale, giunto a stagione turistica conclusa dopo mesi caratterizzati, secondo le segnalazioni, da abbandoni diffusi sul territorio.

Sul piano politico ed economico, infine, le critiche collegano la stretta sanzionatoria ai conti della società municipalizzata interamente partecipata dal Comune e all’elevata pressione fiscale locale, già ai livelli massimi consentiti. Secondo questa lettura, il ricorso alle sanzioni rappresenterebbe una misura per compensare criticità gestionali e di bilancio della società in-house, anziché intervenire con riforme strutturali per migliorare l’efficienza del servizio. La contrapposizione tra la necessità di garantire il decoro pubblico e le richieste di una maggiore qualità operativa mantiene dunque alta la tensione sull’isola. L’opinione pubblica è divisa tra chi invoca il rispetto rigoroso del regolamento e chi chiede prima risposte concrete sull’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui