L’inclusione nelle scuole del nord Sardegna.

L’inclusione digitale nelle scuole italiane per i portatori di disabilità continua a mostrare sfumature marcate lungo tutta la penisola. Come emerge dalla mappa tematica firmata Openpolis, lo sguardo si posa in particolare sulla Gallura e Nord Sardegna, dove la presenza di postazioni informatiche adattate per gli studenti disabili raggiunge solo il 53,15%. Un dato che racconta un traguardo parziale, poco sopra la metà, e che invita a riflettere su quanto cammino resti ancora da compiere per garantire pari opportunità tecnologiche a tutti gli alunni.

Il resto del paese.

Osservando la cartina dell’Italia, colorata con diverse gradazioni di arancione su una scala da 0 a 100, salta subito all’occhio l’eterogeneità tra le diverse province. Alcune aree del Nord e del Centro presentano maggiore inclusione, mentre altre zone, incluse diverse porzioni della Sardegna e del Mezzogiorno, mostrando differenze territoriali nell’adeguamento delle strutture scolastiche. Il dato registrato al nord Sardegna diventa così emblematico di una sfida più ampia, in cui la tecnologia può rappresentare uno strumento fondamentale di autonomia e apprendimento, a patto che sia realmente accessibile e diffusa in modo uniforme. Ridurre le distanze tra le diverse aree del Paese significa non solo dotare le aule di attrezzature adeguate, ma anche costruire una scuola capace di non lasciare indietro nessuno, trasformando un numero percentuale in un diritto concreto nella quotidianità degli studenti.

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