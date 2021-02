I lavori nella discarica di La Maddalena.

La discarica di La Maddalena sarà bonificata e messa in sicurezza. Il Comune ha recentemente approvato la fattibilità tecnico e economica, che rientra nel piano regionale per la messa a norma delle aree inquinate dell’Isola.

A seguito delle indagini geognostiche effettuate nella discarica “Sasso Rosso” è risultato che un’area interessata dal conferimento di rifiuti solidi tra gli anni Ottanta e i primi del 2000, non è dotata di alcuni presidi anti-inquinamento secondo le norme vigenti.

Nella superficie interessata è stato rilevato del percolato ed una fitta vegetazione. L’intervento di messa in sicurezza, infatti, riguarda le opere di pulizia generale della vegetazione, la movimentazione, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti emergenti. Inoltre, è prevista la messa in sicurezza delle strutture precarie e baraccamenti sul sito, compresa la rimozione e smaltimento.

Saranno, poi, realizzate opere per la regimazione delle acque meteoriche attraverso la posa di canalette per il drenaggio. La discarica sarà bonificata da eventuali rifiuti pericolosi; disposta verifica e revisione del sistema di raccolta del percolato, realizzazione di un sistema di capping drenante antierosione.

La riqualificazione del sito prevede interventi come l’impianto di illuminazione, piantumazione di alberature e opere di recinzione e attrezzaggio dei pozzi per piezometri di controllo e monitoraggio. Il Comune di La Maddalena, in aggiunta alle somme già a disposizione, pari a 160mila euro, ha presentato istanza di ulteriore finanziamento per la bonifica del sito, per un importo totale di 500mila euro.

