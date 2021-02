Le nuove isole ecologiche di Palau.

Arrivano a Palau le nuove isole ecologiche. Per agevolare il conferimento dei rifiuti urbani da parte dei cittadini e potenziare la raccolta differenziata, specie nelle aree ad alta concentrazione turistica, evitando l’abbandono incontrollato, il Comune ha posizionato delle ecoisole informatizzate. Si accede al servizio tramite identificazione con la tessera sanitaria o attraverso il codice QR. Nelle nuove ecoisole è possibile collocare solo carta, cartone, plastica, barattolame, organico, secco residuo.

Il settore ambiente dell’ente ribadisce che il servizio è un supporto solo ai rifiuti domestici e per quei cittadini impossibilitati a rispettare l’esposizione dei propri rifiuti, nei calendari e orari prestabiliti e, pertanto, non vanno utilizzate per rifiuti conferiti dalle attività commerciali. Il servizio di raccolta domiciliare continuerà a essere a Palau sempre attivo, infatti, le ecoisole serviranno solo come servizio di integrazione al Centro di Raccolta ed evitare il degrado.

