Il singolo del cantante di Olbia Salvatore Saba.

È uscito il nuovo singolo di Salvatore Saba Good Vibes. Titolo in inglese ma testo in italiano. Per il cantante di Olbia è il primo inedito in lingua madre, che si intreccia con le sonorità dal respiro internazionale del brano. Il videoclip è uscito il 17 gennaio e ha raggiunto già 10mila visualizzazioni. Una voce potente, quella di Salvatore che si fonde con le performance di due ballerine, di cui una del famoso coreografo Luca Tomassini. Anche il nuovo singolo è prodotto da Kaizèn, nome di riferimento per molti cantanti sardi. Il brano è distribuito su tutte le piattaforme digitali dal 30 di gennaio.

Salvatore ha 23 anni, a 12 anni ha preso le prime lezioni di canto e a 17 anni ha frequentato la Royal Accademy, cominciando a scrivere i primi pezzi in inglese. Il suo percorso continua partecipando a vari casting di Amici, dove incontra produttori e discografici famosi. Tanta voglia di fare per un modo di fare musica ancora inedito nel panorama musicale italiano. “Presto uscirà una collaborazione con una cantante molto conosciuta – ha detto Salvatore -, ma non posso rivelare nulla. Io e il mio produttore stiamo puntando ad una major”.

(Visited 54 times, 54 visits today)