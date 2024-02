Gli eventi sportivi a La Maddalena.

Dal 14 gennaio al 24 marzo 2024, l’associazione sportiva dilettantistica Sportisola La Maddalena organizzerà una serie di eventi ludico-motori nel territorio del comune di La Maddalena. Le attività proposte includono trekking, camminate, escursioni e altre attività sportive guidate, aperte alla partecipazione libera e gratuita per tutti coloro interessati.

Queste iniziative, patrocinate ed autorizzate dall’Ente di Promozione Asi Sardegna e dal comune di La Maddalena, verranno calendarizzate e pubblicizzate attraverso il sito web www.sportisola.it. Le date e gli orari delle attività sono i seguenti. 11 febbraio ore 9:30: Trekking della Candelora; 25 febbraio ore 9:30: Escursione Wild Gallura; 10 marzo ore 9:30: Trekking degli Scalpellini; 24 marzo ore 9:30: Urban Trekking Isolano.

Per il terzo appuntamento, il Trekking della Candelora, i partecipanti potranno incontrarsi direttamente presso il parcheggio di Monte dell’Arena alle ore 9.30 di domenica 11 febbraio. Coloro che necessitano di passaggi auto per raggiungere il luogo di incontro sono invitati a contattare l’organizzazione telefonicamente al numero 347/7284654 o via e-mail all’indirizzo info@sportisola.it.

L’escursione, completamente gratuita, si snoderà lungo un percorso di 7,5 chilometri, che attraversa asfalto, sentieri, con passaggi in fortini e batterie militari. Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e di portare con sé una riserva idrica per garantire un’esperienza sicura e confortevole.

