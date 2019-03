Il primo concerto in programma a La Maddalena.

La Maddalena inizia alla grande la stagione 2019 con un primo concerto da non perdere. L’appuntamento è per il 24 aprile alle ore 20:30. Direttamente dal palco di Sanremo, si esibiranno in piazza Umberto I Federica Carta, Shade e Einar.

“Inizia una stagione di grandi concerti e spettacoli dal vivo – commenta il vicesindaco Massimiliano Guccini – in occasione del lungo ponte di Pasqua abbiamo calendarizzato numerosi eventi su cui spicca questo concerto con tre artisti molto amati soprattutto dai ragazzi”.

Federica Carta è un giovane talento che proviene dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi. Una voce trascinante fa di lei una delle migliori cantanti emergenti del panorama musicale italiano grazie anche al suo ultimo lavoro Popcorn, che contiene sette tracce, inclusa “Senza Farlo Apposta” brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo con Shade, l’artista Hip Hop con milioni di visualizzazioni sui social grazie a tanti successi come “Amore a prima insta”, “On demand”, “Bene ma non benissimo” e “Irraggiungibile”, cantato in duet sempre con Federica Carta.

Anche Einar proviene dalla scuola di “Amici” e quest’anno si è fatto apprezzare a Sanremo Giovani con la canzone “Centomila volte” assicurandosi la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 dove ha proposto il brano “Parole nuove”.

(Visited 613 times, 25 visits today)