L’incidente a La Maddalena.

Nella serata di ieri, intorno alle 20:20, si è verificato uno scontro stradale a La Maddalena, lungo via Indipendenza, coinvolgendo una moto e un’auto. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i quali si sono occupati di garantire la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e di liberare la moto che era rimasta incastrata sotto l’auto.

I soccorritori del servizio di emergenza 118 sono prontamente giunti sul luogo dell’incidente e hanno provveduto al trasferimento del motociclista all’ospedale per effettuare tutti gli accertamenti necessari in merito alle sue condizioni di salute. Parallelamente all’intervento dei soccorritori, i carabinieri sono arrivati sul luogo dell’incidente per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire le responsabilità legate all’accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui