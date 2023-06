Sciopero aereo, la situazione all’aeroporto di Olbia

Lo sciopero aereo a Olbia.

Lo sciopero aereo che ha coinvolto l’aeroporto di Olbia oggi ha avuto un impatto limitato, senza gravi ripercussioni sul normale funzionamento delle operazioni aeroportuali. Durante questa giornata di protesta, i lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di handling, insieme ai dipendenti del comparto aereo, aeroportuale e all’indotto aeroportuale, nonché al personale delle aziende di trasporto aereo e dell’indotto, hanno deciso di incrociare le braccia per un periodo di 24 ore.

Nonostante l’adesione allo sciopero da parte di diverse categorie di lavoratori nel settore dell’aviazione, l’aeroporto di Olbia è riuscito a mantenere un certo grado di funzionalità grazie all’implementazione di misure di contingenza e all’adozione di piani di emergenza. Gli sforzi congiunti delle autorità aeroportuali, delle compagnie aeree e del personale rimasto in servizio hanno consentito di minimizzare i disagi per i passeggeri e di mantenere un livello accettabile di operatività.

Per quanto riguarda i voli in partenza, è stato cancellato il volo EasyJet (EC03590) diretto dall’aeroporto di Olbia a Milano Malpensa delle 17:40. Nessun altro problema per tutti gli altri.

Situazione diversa per gli arrivi. Il volo Volotea (V701782) delle 12:05 in arrivo da Pisa ha subito un ritardo, mentre l’EasyJet (DS01417) da Ginevra, delle 12:50, ha subito un ritardo per motivi operativi, come il volo Volotea (V702336) delle 13 per Deauville. In ritardo anche il volo Air Dolomiti (EN08308) delle 13:25 per Monaco di Baviera. Cancellato, infine, il volo EasyJet (EC03589) delle 17 per Milano Malpensa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui