Il ricordo di Davide Pitzoi a Olbia.

Nella città di Olbia, trascorso un anno dalla triste perdita, i familiari si riuniscono per commemorare Davide Pitzoi, mancato all’età di 55 anni. Con grande affetto e profondo ricordo, domenica 25 giugno, alle ore 19, si terrà una Santa Messa di suffragio presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.

La cerimonia sarà un momento di riflessione e di preghiera, un’occasione per onorare la memoria di Davide e per condividere il dolore con coloro che lo hanno conosciuto e amato. I familiari di Davide desiderano esprimere la loro gratitudine a tutti coloro che si uniranno a loro in questa occasione significativa, offrendo il loro sostegno e le loro preghiere.

