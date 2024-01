La Maddalena, tre anni di interventi del Comune nelle scuole

Gli interventi nelle scuole di La Maddalena.

L’amministrazione comunale di La Maddalena ha dedicato due milioni di euro negli ultimi tre anni alla ristrutturazione degli edifici scolastici. Secondo l’assessore alla Pubblica istruzione, Stefania Terrazzoni, questo impegno ha prodotto risultati tangibili nonostante le sfide legate alla pandemia da Covid-19.

Tra gli interventi già completati e quelli in corso, spiccano la conclusione dei lavori della palestra delle medie in Via La Fornace, la ristrutturazione dei bagni delle stesse medie e dell’asilo nido comunale, oltre al rinnovo degli arredi della scuola dell’infanzia in via Terralugiana.

Prossimamente, sono previsti ulteriori lavori di tinteggiatura presso i plessi di via La Fornace e del Carducci, nonché l’avvio dei lavori di efficientamento energetico nel plesso di Moneta. Un finanziamento di 650mila euro sarà destinato ai progetti climatici del Parco Nazionale.

L’amministrazione si impegna a minimizzare i disagi per gli studenti durante i lavori, cercando di limitare al massimo la necessità di spostamenti tra i diversi plessi scolastici. Inoltre, sono previsti fondi per la sostituzione di almeno 45 infissi nella scuola media di via La Fornace, con l’obiettivo di procedere successivamente con una sostituzione integrale.

Un finanziamento regionale è stato ottenuto per le prove di vulnerabilità sismica e la conseguente certificazione di sicurezza per gli edifici scolastici di Moneta e via La Fornace. Il progetto di ristrutturazione dell’asilo nido comunale, finanziato con quasi 1 milione di euro provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), è già in fase di realizzazione.

