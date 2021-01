La situazione coronavirus a La Maddalena.

A La Maddalena sono 22 le persone positive al coronavirus. Ad aggiornare sulla situazione è stato il sindaco Fabio Lai dopo lo screening drive-in organizzato nei giorni scorsi. Mancano ancora i risultati degli ultimi 18 tamponi. Buone notizie sul fronte ricoveri dove due delle tre persone in ospedale hanno potuto fare rientro a casa.

“I numeri sono poco allarmanti, purtroppo non confermano il trend di progressiva decrescita in cui speravo, ma almeno siamo in una situazione di staticità – commenta il primo cittadino – . Questo ci sia da monito per osservare con più scrupolo le regole. Indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale si traduce anche in rispetto del prossimo”.

(Visited 95 times, 95 visits today)