Primi cento giorni della giunta Lai: il bilancio del sindaco di La Maddalena

Il bilancio del sindaco di La Maddalena sulla sua giunta.

Il bilancio tracciato dal sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, è positivo, non soltanto per i risultati già raggiunti, ma soprattutto per il cambio di passo registrato all’interno del gruppo di maggioranza. “Sono più che soddisfatto – dichiara Lai – prima ancora che per i risultati, per il modo in cui il gruppo di maggioranza è entrato pienamente nella mentalità richiesta da questo secondo mandato, comprendendo il nuovo indirizzo, volto alla massima concentrazione sulle priorità strategiche e sui temi centrali del programma elettorale del gruppo Futura”.

Un passaggio particolare è stato dedicato ai nuovi ingressi nella maggioranza. “Si sono perfettamente amalgamati nella squadra, stanno studiando e sono già particolarmente avanti nella conoscenza dei procedimenti amministrativi – ha sottolineato il sindaco –. Quanto al loro contributo in termini di idee, rappresentano un valore aggiunto che ha fatto scattare quella scintilla di cui avevamo bisogno per fare ancora meglio”.

Durante la campagna elettorale, Lai aveva indicato una precisa priorità per i primi cento giorni, portare a conclusione almeno tre delle opere già avviate o in itinere. Un obiettivo che, secondo il sindaco, è stato rispettato. Tra gli interventi conclusi c’è la struttura sportiva della Faravelli, recentemente inaugurata e destinata a rimanere nella disponibilità del Comune fino al 2043 grazie alla convenzione sottoscritta dal sindaco di La Maddalena con il ministro della Difesa.

È stata inoltre inaugurata la prima oasi felina, una struttura destinata alla degenza e alla cura di piccoli animali che, una volta ristabiliti, potranno essere rimessi in libertà. Completata anche la riqualificazione del lungomare dell’ex ospedale militare, con la realizzazione della pista ciclopedonale, la piantumazione di nuove alberature e l’installazione di nuovi arredi urbani. In questo caso, però, il tradizionale taglio del nastro è stato rinviato a causa della gestione dell’emergenza di Santa Maria.

Ma sono soprattutto due i procedimenti che il sindaco indica come motivo di particolare soddisfazione: il progetto “Dopo di noi”, per il quale si è concluso l’intero iter amministrativo e i cui lavori partiranno alla fine di settembre, e il progetto di riqualificazione del Museo Lamboglia, per il quale è stato completato il procedimento amministrativo ed è stato effettuato l’affidamento alla ditta incaricata dei lavori.

Lai ha voluto dedicare un riconoscimento pubblico anche agli uffici comunali, sottolineando il lavoro svolto in questi mesi. “Quando leggo l’elenco delle cose che siamo riusciti a chiudere in questi primi cento giorni mi domando come abbiano fatto gli uffici a starci dietro. Meritano davvero il mio elogio pubblico, sono stati eccezionali”. Più prudenti, invece, le parole del sindaco sulle questioni ancora aperte e sulle quali da tempo si attende un’accelerazione, dal PRP al Travel Lift fino a piazza Umberto I. Di fronte alle domande dei giornalisti, Lai ha scelto di non anticipare dettagli: “A breve ci saranno importanti novità, non intendiamo fare problemi. Ci siamo contraddistinti in passato per comunicare cose concrete e continueremo su questa linea”.

Un modo per ribadire che, nelle intenzioni dell’amministrazione, il bilancio dei primi cento giorni rappresenta soltanto il primo capitolo del nuovo mandato.

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