Spaccate in due storici locali di Olbia: indagini in corso

Due spaccate nella notte a Olbia.

Due spaccate nella notte in due storici locali di Olbia. Un ristorante e un bar sono stati colpiti da malviventi che hanno forzato le porte in vetro per introdursi dentro e rubare. Si tratta di Caffè Villa Roma e Bar Pinzellu, che hanno subito notevoli danni dopo l’incursione dei ladri. Stando a quanto si apprende i due storici locali sono stati presi di mira con lo stesso modus operandi ed è stata sottratta la cassa.

I malviventi si sono introdotti dal bar Pinzellu e dal Caffè Trattoria Villa Roma forzando gli scorrevoli laterali, orientando o danneggiando le telecamere per coprirsi la fuga. Al bar Pinzellu la porta in vetro antisfondamento è stata distrutta a mazzate per sottrarre il registratore di cassa, il fondo cassa e alcune bottiglie. Stessa sorte poco distante al Caffè Trattoria Villa Roma, dove i ladri sono penetrati dall’ingresso laterale, hanno eluso la videosorveglianza e sono fuggiti con l’incasso e le mance. Sulle due vicende, palesemente riconducibili alla stessa mano, indagano gli agenti del commissariato di Olbia per identificare i responsabili.

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