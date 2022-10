L’allarme da una casa popolare di Olbia: “Qua c’è il rischio di cedimenti”

Il racconto di un olbiese.

”La mia casa ha problemi di stabilità”. Lo denuncia un olbiese che vive in una delle palazzine popolari che si affacciano in via Barcellona, a Olbia. Il giovane, che ha fotografato, quelli che secondo lui sono i segni di dislivelli, umidità e cedimenti, racconta di una situazione che da tempo lo preoccupa.

L’uomo ha chiamato i tecnici di Area, che sono andati a verificare la situazione da lui segnalata. “Il tecnico mi ha detto che la palazzina non ha niente perché è costruita sulle rocce e che manderà una squadra per entrare nelle fogne, verificare e pulire visto che sia il terreno quindi la strada dove siamo sia l’asfalto condominiale è in discesa”, spiega.

Ma il giovane non è soddisfatto ed è intenzionato ad andare fino in fondo. “Ci ha detto che che se chiamiamo i vigili del fuoco per fare un sopralluogo daranno ragione ad Area, cioè che le case non sono inagibili -. Purtroppo io nelle fogne ho visto dei topi grandi e circa 70 cm di fogna che piano piano sta mangiando i muri delle travi. Attendo il riscontro della squadra di Area, sperando che risolvano quanto prima questo problema”.