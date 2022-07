La battaglia di un turista a La Maddalena.

Un turista scrive al comandante della polizia locale di La Maddalena per lamentarsi di un pedaggio che ritiene ingiusto verso una spiaggia. Si tratta di Stefano Cossu, nato a Velletri, residente a Genova, di origini maddalenine – suo nonno Ignazio Cossu era di La Maddalena -, che torna tutti gli anni in vacanza nell’Arcipelago.

“A La Maddalena si paga per accedere alla spiaggia di Lo Strangolato. Non si tratta di una imposta dello stato, ma del “servizio” offerto dal campeggio Abbatoggia, proprietario della strada di accesso alla spiaggia, via Abbatoggia”, denuncia il turista.

“E’ una vessazione messa in atto a danno della comunità da parte dei proprietari del camping, che di fatto stanno impedendo l’accesso carrabile all’area demaniale conosciuta come “Lo Stangolato” e alla spiaggia omonima e al litorale conosciuto come “Il Morto”, a meno che non si paghino 10euro – prosegue Cossu nella sua missiva al comandante della polizia locale -. Il transito a piedi è “gratuito” ma ci sono circa 1,5 km dall’incrocio della Trinità sino alla spiaggia Lo Strangolato”.

Cossu non ci sta: “E’ chiaro che i gestori abbiano studiato bene la questione in quanto non possono ovviamente far pagare tale cifra per il solo parcheggio, in quanto la destinazione urbanistica dell’area in questione è di “riserva integrale e/o agricola” e pertanto non può essere adibita ad attività commerciale di tipo “parcheggio”, senza una regolare autorizzazione rilasciata dal comune. Ma di fatto facendo accedere a piedi gratuitamente e a pagamento con autovettura, il pagamento richiesto è riconducibile proprio al costo del parcheggio, benché i genitori rilascino ricevuta per altri servizi e pertanto un’attività non concessa in tale area”.

Ci sarebbero dei precedenti: “I soggetti che stanno svolgendo tale impedimento alle autovetture di raggiungere una spiaggia demaniale, furono sanzionati proprio dalla polizia locale e segnalati al prefetto nel 2018 per aver posto nel medesimo punto una sbarra di accesso“.

La missiva di Ignazio Cossu prosegue con un elenco di precedenti legali che sarebbero affini al caso da lui denunciato, in cui si sarebbe instaurata una servitù di passaggio pubblico su fondi o strade facenti parte di una proprietà privata, per la finalità di accedere a beni demaniali.

Secondo Cossu, la strada di accesso a Lo Strangolato transiterebbe su diverse proprietà private, non solo su un fondo di proprietà del campeggio. Se tutti i proprietari dei diversi fondi su cui insiste la strada di accesso alla spiaggia dovessero far pagare un pedaggio, l’accesso all’area sarebbe davvero “strangolato” dai costi.