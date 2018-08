L’uomo è stato portato all’ospedale.

Fine settimana di agosto impegnativo per la Guardia costiera di La Maddalena che, oltre ad essere impegnata in prima linea nei servizi di vigilanza in mare per la presenza del Presidente della Repubblica, ha dovuto far fronte a numerose richieste di soccorso giunte alla sala operativa di Guardia Vecchia.

Oltre a dover soccorrere un natante che stava imbarcando acqua, la Guardia costiera presso l’isola di Santa Maria la Motovedetta SAR CP 870, con a bordo il personale del 118, imbarcava un turista colto da malore per successivo trasporto presso la locale struttura ospedaliera.

L’Autorità Marittima di La Maddalena continuerà a monitorare costantemente le acque dell’arcipelago salvaguardando la sicurezza di tutta l’utenza del mare nonché il rispetto e l’integrità dell’ambiente marino.

