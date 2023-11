Arrivano nuovi parcheggi a La Maddalena.

Il Comune di La Maddalena ha approvato uno studio di fattibilità tecnica ed economica per aprire un nuovo parcheggio in via Ammiraglio Mirabello. Questo progetto è una risposta alla carenza di parcheggi nel centro della città, che diventa particolarmente critica durante la stagione turistica.

L’area è stata concessa al Comune grazie a un Accordo di Programma con la Marina Militare. Attualmente, la zona è utilizzata come campo da gioco esclusivo per l’oratorio dei militari, ma verrà trasformata in uno spazio pubblico con 26 posti auto, di cui 2 saranno riservati ai disabili. Il costo previsto per questo intervento ammonta a 99.700 euro.

Inoltre, per rendere l’area accessibile al pubblico, verrà realizzato un varco presso il muro di cinta esistente, consentendo ai veicoli di entrare e uscire in modo regolamentato. La segnaletica a terra e la cartellonistica adeguate saranno posizionate per guidare i veicoli all’interno del parcheggio.

