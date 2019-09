Le visite alla nave Palinuro.

Questa mattina, a La Maddalena, è tornato a casa il Palinuro, la nave scuola della Marina Militare italiana ed assegnata proprio al porto maddalenino, il quale vi resterà ormeggiato fino al 30 settembre. Recentemente era impegnata nella 55esima campagna d’istruzione rivolta gli allievi marescialli.

L’unità navale Palinuro, infatti, è principalmente adoperata per svolgere due compiti fondamentali. Il primo, per l’appunto, è quello di offrire il supporto necessario alla formazione degli Allievi Sottufficiali, i quali affrontano diverse settimane di navigazione ed un programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della navigazione e nell’ambito etico-militare.

Il secondo compito fondamentale che svolge il Palinuro è il contributo promozionale della Marina Militare, che si manifesta principalmente durante le soste nei porti nazionali ed esteri.

Il Palinuro è una “Nave Goletta”, cioè armata con tre alberi di cui quello prodiero, armato con vele quadre, l’albero di maestra e di mezzana, armati, questi, con vele di taglio, come le rande. A questi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio, in questo caso fiocchi. La superficie velica complessiva è di circa 1.000 metri quadrati, distribuiti su quindici vele, mentre l’altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana.

Un’occasione da non perdere, questa, per tutti gli appassionati dell’arte velica e delle tradizioni marinaresche, che avranno così la possibilità di salire a bordo dell’unità navale per poter fare una visita al suo interno, e per poter assaporare anche le sfumatura di una vita marinaresca e le sensazioni che si provano su di un’imbarcazione del calibro del Palinuro. Le visite a bordo si terranno il 26 settembre dalle 16 alle 19 e il 27, 28 e 29 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

