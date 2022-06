Inaugurato il nuovo parco giochi di La Maddalena, è fronte mare

Inaugurato il parco giochi di La Maddalena.

Da un’area verde a La Maddalena sorge un parco giochi per bambini. E’ stato realizzato di fronte al mare, con un’area anche dedicata ai genitori. Si tratta di un luogo accessibile ed inclusivo, pensato anche per i diversamente abili.

Tutto il giardino e le aree verdi sono dotate di rampe di accesso. “D’altronde è la linea che stiamo perseguendo, fin dall’inizio del nostro mandato – dichiara la vice sindaca Federica Porcu -, per rendere inclusivo quanto più possibile del nostro centro urbano. Per i più piccoli invece, su di un bellissimo prato verde, abbiamo realizzato un gioco a torretta, con pedana accessibile e giochi tattili-sensoriali lungo il percorso ed un’altalena grande che comprende, in una delle tre postazioni, quella a “cestone” tipico gioco inclusivo”.

Questo progetto è il primo di tre interventi importanti su quella zona. Poi seguirà la ristrutturazione del marciapiede che dal circolo Sottufficiali arriva fino alla rotatoria con il cannone e la realizzazione della pista ciclabile con un tratto che passerà proprio dalla banchina di Mirabello.

“Quando si taglia un nastro si prova sempre una particolare emozione, ma quando il progetto è rivolto ai bambini è una sensazione difficile da spiegare con le parole – afferma il sindaco Fabio Lai -. Un’altra promessa mantenuta, il secondo dei tre interventi di riqualificazione che abbiamo previsto per i più piccoli. Un obiettivo dell’amministrazione affidato al vicesindaco Federica Porcu, perché lavorare insieme significa vincere insieme”.